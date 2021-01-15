Археологи объявили об исключительной находке в Пекине

Китайские археологи при проведении полевых работ на юго-западе Пекина обнаружили остатки древней крепостной стены, доказывающие, что этот город около 900 лет назад действительно был ранней столицей династии Цзинь (1115-1234 гг. нашей эры).

Как сообщает China.org.cn, это открытие является очень важным для понимания истории Пекина. Найденные остатки внешней городской стены - это первое археологическое свидетельство существования города Чжунду. В переводе с китайского языка, это означает "центральная столица".

Принято считать, что города в районе Пекина существовали с первого тысячелетия до нашей эры. Например, еще до нашей эры здесь располагался город Цзи, столица царства Янь (473-221 гг. до н.э.). В дальнейшем здесь располагались штабы различных военачальников.

В 938 году империя Ляо учредила вторую столицу своего государства на месте нынешнего Пекина. Она получила название Наньцзин (южная столица). В 1125 году империя Цзинь присоединила государство Ляо к своим владениям. В 1153 году она переместила свою столицу в Наньцзин, а сам город был переименован его в Чжунду. Он располагался к юго-западу от центра Пекина.

Именно там археологи и раскопали руины внешней городской стены, которые, по их мнению, являются археологическим доказательством истории Чжунду, описанной в некоторых древних источниках. Собственно, находка доказывает, что центральной столицей Пекин стал около 900 лет назад.

Сообщается, что археологическое исследование заняло около двух лет. На настоящий момент раскопано пять секций древней стены. Кстати, руины находятся в пекинском районе Фэнтай.

"Эта стена изначально располагалась на западной и южной стороне столицы династии Цзинь, - говорит ведущий археолог проекта Дин Лина из Пекинского института археологических исследований. - Полученные данные помогут нам определить базовую структуру планировки городских стен Чжунду".

К слову, династия Цзинь была основана чжурчжэнями и правила огромной территорией на севере современного Китая. В 1127 году его мощная армия захватила Кайфэн, город в современной провинции Хэнань, а затем и столицу династии Сун (960-1279 гг. нашей эры). Армия Цзинь пленила двух императоров из этой семьи, что ознаменовало конец периода правления династии Северная Сун (960-1127 гг. нашей эры).

После этого в длительное противостояние с Цзинь вступила династия Южная Сун (1127-1279 гг. нашей эры). После того, как в 1153 году династия Цзинь сделала Чжунду своей столицей, город превратился в процветающий мегаполис. Именно тогда он впервые стал столицей национальной династии. Тем не менее, говорит Дин, исторических свидетельств о Чжунду сохранилось очень мало.

"Нам не на что ссылаться, - сказала она. - Например, мы не знали, как была построена стена, поэтому наши археологические раскопки предоставили очень важные доказательства".

Добавим, что раскопанная площадь руин городской стены Чжунду превышает 2900 квадратных метров. Это было очень массивное и мощное сооружение. Ширина самой крупной из пяти найденных частей западной стены составляет 24 метра. Она же является наиболее хорошо сохранившейся из секций.

По словам Дин, городская стена была построена в основном из плотно утрамбованной земли, но некоторые внешние выступы были укреплены камнем и кирпичом. Также в 17 метрах от западной стены был обнаружен городской ров шириной 66 метров.