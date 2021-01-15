Названа опасная для здоровья привычка на удаленке

Привычка работать лежа в кровати на удаленке может привести к проблемам со здоровьем. Таким мнением с агентством "Москва" поделилась руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева.

Главная проблема в том, что у человека, лежащего на диване с ноутбуком, стирается граница между рабочим пространством и зоной отдыха. "Могут возникать навязчивые мысли о непроходящей работе, мысли во сне, мысли при засыпании, связанные с рабочим процессом", - отмечает специалист.

Кроме того, зажатые в неестественной "рабочей" позе позвоночник и мышцы вкупе со снижением двигательной активности могут привести к головным болям.