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15.01.2021 10:06
Рубрика: Общество

Названа опасная для здоровья привычка на удаленке

Текст: Сергей Бабкин

Привычка работать лежа в кровати на удаленке может привести к проблемам со здоровьем. Таким мнением с агентством "Москва" поделилась руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева.

Фото: iStock
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Главная проблема в том, что у человека, лежащего на диване с ноутбуком, стирается граница между рабочим пространством и зоной отдыха. "Могут возникать навязчивые мысли о непроходящей работе, мысли во сне, мысли при засыпании, связанные с рабочим процессом", - отмечает специалист.

Кроме того, зажатые в неестественной "рабочей" позе позвоночник и мышцы вкупе со снижением двигательной активности могут привести к головным болям.

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