Новости

Правительство сократит число согласительных процедур в строительстве 13:25
"Локомотив" договорился о переходе футболиста "Бордо" Пабло 13:16
Глава ВВС Беларуси рассказал о "сбитых" над страной беспилотниках 13:10
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2" 13:07
Захарова оценила риск ухудшения отношений России и США 13:03
В Чебоксарах родители посадили за руль ребенка 13:01
В Петербурге суд взял под арест криминального авторитета Анохина 12:50
Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть четыре заказных убийства 12:37
Лукашенко призвал банки кредитовать реальный сектор экономики 12:24
В Мурманске у причала опрокинулось рыболовное судно 12:15
Фирма экс-главы Южного Урала лишилась 30 млн из-за дела о взятках 12:14
За сутки в Москве утилизировали более 240 тыс. кубометров снега 12:13
В Подмосковье пенсионер обстрелял полицейских 12:10
Из-за фейерверков в новогодние праздники произошло 16 пожаров 12:05
В Москве пересчитают уток 11:54
Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского 11:54
Генпрокуратура проверит ЧП в Карелии, где целый город остался без воды 11:50
Умер актер Питер Марк Ричман - Си Си Кэпвелл из "Санта-Барбары" 11:43
В Москву поставили 10 млн использованных медицинских перчаток 11:42
В Томске из пыли сделали катализатор для очистки воды 11:42
Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram 11:38
Эванс прокомментировал новость о возвращении к роли Капитана Америки 11:29
Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 11:26
Оперштаб: Еще 6602 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:24
Станислав Садальский рассказал о последних днях Бориса Грачевского 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 13:07
Рубрика: Экономика

Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"

Текст: Сергей Тихонов
Компании Nord Stream 2 AG продлили до конца мая разрешение на дальнейшую прокладку труб газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз немецкого регулятора - Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Газопровод "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

Как говорится в документе, работы планируется проводить на участке в примерно 16,5 и 13,9 км (две нити газопровода).

Ранее, в конце прошлого года, прокладка труб в немецкой зоне шла на участке в 2,6 км. Работы проводила трубоукладочная баржа "Фортуна". Максимальная скорость прокладки труб составляла около 0,3 км в сутки при благоприятных погодных условиях. О том, какое судно будет производить работы на новом участке в немецкой зоне, не сообщается.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
В Госдуме РФ ответили Кравчуку на слова о "компромиссе" по Крыму
Цены на сотовую связь могут вырасти на 15 процентов
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей