Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"

Компании Nord Stream 2 AG продлили до конца мая разрешение на дальнейшую прокладку труб газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз немецкого регулятора - Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии.

Как говорится в документе, работы планируется проводить на участке в примерно 16,5 и 13,9 км (две нити газопровода).

Ранее, в конце прошлого года, прокладка труб в немецкой зоне шла на участке в 2,6 км. Работы проводила трубоукладочная баржа "Фортуна". Максимальная скорость прокладки труб составляла около 0,3 км в сутки при благоприятных погодных условиях. О том, какое судно будет производить работы на новом участке в немецкой зоне, не сообщается.