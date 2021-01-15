Новая стратегия развития ВЭД может появиться в 2021 году

В этом году может быть доработана и утверждена новая стратегия внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом рассказал сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе Гайдаровского форума.

Она напомнил, что предыдущая стратегия закончила свое действия в 2020 году. По новому документу уже подготовлены предложения, однако документ необходимо дорабатывать с учетом новых реалий.

"Нужно пересмотреть предложения с учетом новых рисков, и уже в 2021 году доработать и принять новую стратегию на уровне правительства", - сообщил министр, призвав бизнес к обсуждению документа.

Он подчеркнул, что государство продолжает развивать диалог с международным сообществом (в том числе, ведет работу с ВТО) и наращивает поддержку экспорта.

По его словам, на новый уровень вышла работа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - объем взаимной торговли внутри союза за 5 лет вырос на 35% до 61,6 млрд долларов США.

"Очень важно, что в конце года президенты стран ЕАЭС утвердили стратегию дальнейшей интеграции, что открывает перед нами большой фронт работы. Евразийское экономическое пространство - это очень серьезный интеграционный проект, который нам очень важно развивать дальше, в том числе через создание зон свободной торговли с другими странами", - подчеркнул он.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.