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Обнаружен способ случайно "убить" компьютер на Windows одной командой

Текст:   Антон Благовещенский
15.01.2021,  
18:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Неисправленная уязвимость нулевого дня в Windows 10 позволяет злоумышленникам повреждать файловую систему NTFS жесткого диска с помощью одной короткой команды.

Об этом пишет сайт Bleeping Computer, который провел несколько тестов. Однострочный файл можно спрятать внутри ярлыка Windows, страницы HTML или ZIP-архива, а его запуск приведет к неустранимым ошибкам в работе жесткого диска и повреждению индекса файловой системы.

Ошибка, по данным издания, была обнаружена еще в августе 2020 года и так и не была исправлена. В результате исполнения команды файловая система диска "мгновенно повреждается", и Windows предлагает перезагрузить компьютер, чтобы восстановить неисправные записи.

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После перезагрузки компьютер будет пытаться восстановить жесткий диск, выдавая ошибки о повреждениях NTFS.

Устройства, столкнувшиеся с проблемой, в Microsoft обещают обновить в кратчайшие сроки.

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