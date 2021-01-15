Обнаружен способ случайно "убить" компьютер на Windows одной командой

Неисправленная уязвимость нулевого дня в Windows 10 позволяет злоумышленникам повреждать файловую систему NTFS жесткого диска с помощью одной короткой команды.

Об этом пишет сайт Bleeping Computer, который провел несколько тестов. Однострочный файл можно спрятать внутри ярлыка Windows, страницы HTML или ZIP-архива, а его запуск приведет к неустранимым ошибкам в работе жесткого диска и повреждению индекса файловой системы.

Ошибка, по данным издания, была обнаружена еще в августе 2020 года и так и не была исправлена. В результате исполнения команды файловая система диска "мгновенно повреждается", и Windows предлагает перезагрузить компьютер, чтобы восстановить неисправные записи.

После перезагрузки компьютер будет пытаться восстановить жесткий диск, выдавая ошибки о повреждениях NTFS.

Устройства, столкнувшиеся с проблемой, в Microsoft обещают обновить в кратчайшие сроки.