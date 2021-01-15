В Намибии раскопали самый сложный организм эдиакарского периода

В Намибии ученые МГУ и Эдинбургского университета открыли сложное строение древнего скелетного организма - намакалатуса. Животное, существовавшее 550-540 миллионов лет назад, оказалось самым сложным из эдиакарского периода и могло представлять исходную группу для брахиопод и мшанок. Открытие описано в журнале Science Advances.

"Новые экземпляры намакалатуса (около 70 штук) сохранили остатки мягких тканей благодаря пиритизации", - рассказал доктор биологических наук Андрей Журавлев.

Реконструкция показала наличие у намакалатуса петлевидного кишечника, связанного сократительной мышцей с внутренней поверхностью скелета, нескольких лопастей со щупальцами и тонкой органической выстилки поверхности скелета.

Namacalathus hermanastes является одним из немногих эдиакарских организмов с известковым скелетом. Скелет выглядит как восьмигранник (до четырех сантиметров в диаметре) на полом стебельке с большими отверстиями посреди каждой грани. Из-за необычности строения намакалатуса сравнивали и раковинными амебами

Однако несколько лет назад группа палеонтологов обнаружила, что скелет имеет очень сложную микроструктуру - как у брахиопод и мшанок. Кроме того, некоторые популяции намакалатуса размножались почкованием.