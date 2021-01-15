Пилот "КАМАЗ-мастера" Сотников впервые стал победителем "Дакара"

Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем зачета грузовиков знаменитого ралли-марафона "Дакар". Соревнования состоялись в Саудовской Аравии.

В 2017 и 2019 годах Сотников становился вторым в общем зачете. Что касается представителей "КАМАЗ-мастера", то они в пятый раз подряд выигрывают марафон. Всего этот триумф стал 18-м для команды.

В зачете квадроциклов "Дакар" выиграл аргентинец Мануэль Андуха на "Ямахе". Его общее время составило 60 часов 28 минут 29 секунд. Вторым финишировал чилиец Джованни Энрико (+33.44), третьим - американец Пабло Копетти (+3:00.58).

В свою очередь, Стефан Петерансель на "Мини" стал победителем зачета автомобилей. Общее время француза составило 44 часа 27 минут 11 секунд. Второе место досталось катарцу Насеру Аль-Аттия (+14.51), третье - представителю Испании Карлосу Сайнсу (+1:01.57). Россиянин Владимир Васильев стал седьмым (+3:29.38).