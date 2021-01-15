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15.01.2021 13:32
Рубрика: Спорт

Пилот "КАМАЗ-мастера" Сотников впервые стал победителем "Дакара"

Текст: Артур Нанян
Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем зачета грузовиков знаменитого ралли-марафона "Дакар". Соревнования состоялись в Саудовской Аравии.
Фото: kamazmaster.ru / РИА Новости Фото: kamazmaster.ru / РИА Новости
Фото: kamazmaster.ru / РИА Новости

В 2017 и 2019 годах Сотников становился вторым в общем зачете. Что касается представителей "КАМАЗ-мастера", то они в пятый раз подряд выигрывают марафон. Всего этот триумф стал 18-м для команды.

Фото: Жульен Дельфосс/ РИА Новости
Команда "КАМАЗ-мастер" стала победителем 11-го этапа ралли "Дакар"

В зачете квадроциклов "Дакар" выиграл аргентинец Мануэль Андуха на "Ямахе". Его общее время составило 60 часов 28 минут 29 секунд. Вторым финишировал чилиец Джованни Энрико (+33.44), третьим - американец Пабло Копетти (+3:00.58).

В свою очередь, Стефан Петерансель на "Мини" стал победителем зачета автомобилей. Общее время француза составило 44 часа 27 минут 11 секунд. Второе место досталось катарцу Насеру Аль-Аттия (+14.51), третье - представителю Испании Карлосу Сайнсу (+1:01.57). Россиянин Владимир Васильев стал седьмым (+3:29.38).

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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