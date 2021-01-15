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15.01.2021 12:59
Рубрика: Экономика

Подкомиссия по тарифам одобрила повышение пошлины на пшеницу с 1 марта

Текст: Игорь Зубков
Подкомиссия по тарифам правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала повышение внутриквотных ставок экспортных пошлин на зерновые культуры в качестве дополнительной меры по ограничению роста цен внутри страны. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Подкомиссия предложила скорректировать ранее принятые решения и установить на период с 1 марта по 30 июня 2021 года внутриквотные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин - 50 евро за тонну; с 15 марта на кукурузу - 25 евро за тонну; на ячмень - 10 евро за тонну, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Внутриквотные поставки ржи облагать пошлиной не планируется.

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В соответствии с предыдущим решением подкомиссии объем квоты составит 17,5 млн тонн. В рамках установленного объема предполагалась нулевая ставка на вывоз ржи, ячменя, кукурузы, экспорт пшеницы в рамках квоты должен был облагаться пошлиной в размере 25 евро за т. При превышении квотного объема размер пошлины должен был составить 50 %, но не менее 100 евро за тонну.

"Решение в первую очередь направлено на защиту интересов внутреннего рынка, обеспечение внутренних потребностей и предотвращение рисков новых скачков цен, - акцентировал внимание министр. - Мы понимаем, что зерновые - основа кормовой базы, это еще и цены в животноводстве с определенным лагом. Нужно предотвратить дальнейшее давление на внутренние цены". При этом продажи на внутренний рынок зерновых при существующем уровне цен являются рентабельными, считает он.

"Важно также понимать, что повышение ставок таможенных пошлин не носит фискального характера. Полученные средства будут возвращаться в сельское хозяйство через господдержку", - отметил Максим Решетников.

Он напомнил о произошедшем в конце прошлого года росте цен на социально значимые товары, который стал следствием сразу трех причин - ослабления курса рубля, снижения урожайности по ряду культур и повышения стоимости продуктов питания на мировых рынках. После этого власти заключили соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло, ввели программы субсидирования. "Главным в этих решениях было обеспечить баланс интересов - в первую очередь, потребителей, производителей, торговых сетей, экспортеров", - подчеркнул Максим Решетников.

"В конце декабря - начале января удалось выйти на снижение цен на сахар и стабилизацию цен на подсолнечное масло", - указал министр.

"Вместе с тем, видим ряд рисков, - сказал он. - Цены на мировых рынках продолжают расти". Наибольшее беспокойство сейчас вызывает рост экспортных контрактных контрактов на зерновые, в частности, на пшеницу: рост за только за последний месяц составил 10%.

Среди ключевых факторов повышения мировых цен Максим Решетников назвал ухудшение прогнозов запасов и урожая в ряде крупных стран-производителей, а также сохраняющийся повышенный спрос и объем закупок. "Все это оказывает давление на мировые цены. Понимаем, что оно сохранится и в первые месяцы 2021 года", - добавил он. Учитывая эту ситуацию, межведомственная рабочая группа в преддверии заседания подкомиссии предложила принять дополнительные меры и скорректировать уже принятые решения.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Министр подчеркнул необходимость ввести с 1 июля автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин, с учетом актуальных уровней мировых цен. "Важно сформировать понимание рынка, что с 1 июля не будет обнуления экспортных пошлин, нет смысла держать зерно и ждать в надежде на то, что внутренний рынок будет открыт всем ветрам. Мы будем и дальше защищать нашего потребителя. Но очень важно, чтобы производители понимали, какая будет стратегическая модель, и дальше планировали инвестиции. Эта модель точно будет обеспечивать нормальное развитие производства внутри страны", - заключил он.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут поддержала решение о повышении пошлин на пшеницу с 1 марта и пошлин на ячмень и кукурузу с 15 марта. "Вместе с Минэкономразвития будем разрабатывать порядок по "плавающей" экспортной пошлине, чтобы создать постоянный механизм, и рынок, экспортеры и растениеводы, понимали его и рассчитывали для себя перспективы", - сказала она.

На заседании подкомиссии ФАС поддержала позицию Минсельхоза о применении мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов семян. "В настоящее время важно найти более тонкий и настроенный на складывающуюся ситуацию механизм надежного тарифного регулирования зерновых культур. Повышение внутриквотных ставок - своевременное и перспективное решение. Его несомненный плюс заключается в обеспечении баланса интересов между экспортом и внутренним потреблением. Кроме того, смежные отрасли российской экономики, прежде всего скотоводство и, в частности, производство мяса КРС, будут в достаточной мере обеспечены кормовой базой, и не в ущерб экспорту", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

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