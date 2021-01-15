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15.01.2021 11:22
Рубрика: Общество

Попова: Дату завершения пандемии сейчас никто назвать не может

Текст: Ольга Игнатова
Понимание эпидемического процесса есть, но назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно. Такое мнение высказала в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.
Анна Попова. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Анна Попова. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Анна Попова. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

"Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями", - цитирует главу ведомства агентство ТАСС. Она отметила, что в 2020 году подъемы заболеваемости коронавирусом были быстро локализованы. "У нас сейчас нет локдаунов, все работает. У нас и весной вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить, такую задачу себе и ставили", - подчеркнула Попова.

В России обнаружили около полутора тысяч мутаций коронавируса

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге отметил, что 2021 год будет еще одним годом пандемии. "Однако есть и позитивные моменты - мы уже можем управлять ситуацией. Есть вакцины, тесты, причем новые методы диагностики, а не только метод ПЦР, как было изначально. Это помогает спасать жизни и пролечивать максимальное число больных", - подчеркнул Клюге. Оценка директора Европейского бюро отличается от мнения главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, который накануне заявил, что 2021-й может оказаться еще хуже, чем 2020 год, прежде всего из-за того, что вирус начал мутировать.

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