Попова поддержала переход на постоянную удаленку

В тех сферах, где это возможно, удаленный режим работы может сохраняться и после панднмии, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я не вижу противоречия в том, что часть людей останется работать дома при сегодняшних возможностях коммуникации, цифровых, электронных технических возможностях", - высказала свою точку зрения Попова на Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС).

Накануне глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что через 2-3 года около 10% сотрудников в стране будут работать удаленно. Таким образом, трудиться дистанционно будут 5,5-6 млн человек.

Сейчас в удаленном режиме продолжают работать около 3,7 млн человек. Это составляет 6% от общего числа работающих россиян.