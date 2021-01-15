Попова: В России впервые нет гриппа

Сегодня в стране практически нет распространения сезонного гриппа, сообщила в ходе Гайдаровского форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы привили 60 процентов населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет. А сегодня, я напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - пояснила Попова, сообщает РИА Новости.

По информации Роспотребнадзора, сейчас за счет средств федерального бюджета привито 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых, в том числе 250,7 тысячи беременных женщин.

За счет других источников привито 10,4 млн человек, из них за счет работодателей - 4,1 млн человек. Всего вакцины от гриппа получили 85,9 млн человек (59 % от численности населения страны).