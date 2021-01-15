Попова заявила о способностях российских тест-систем распознавать вирусы с мутацией

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что российские биологи в течение 2-3 недель создадут тест-систему, которая отличит обычный вирус от вируса с мутацией.

Еще раньше Попова сообщала о способности отечественных тест-систем распознать "британский" штамм COVID-19. Но оговаривалась, что пока у нас нет тестов, которые могли бы дифференцировать COVID именно с мутацией. Однако "наш институт уже работает над этим, и я уверена, что в течение недели мы это сделаем", заявила Попова.

Тем временем, зарубежные информагентства сообщают, что в Южной Африке уже обнаружены три новых мутации коронавируса, и ни одна из них не похожа на ту, которая бушует в Великобритании.