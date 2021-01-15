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15.01.2021 16:48
Рубрика: В мире

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями

Текст: Юрий Когалов

Нидерланды снова лишились правительства. Члены кабинета премьер-министра Марка Рютте подали в отставку на фоне скандала вокруг пособий по уходу за детьми.

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Как передает телеканал NOS, речь идет об обвинениях в мошенничестве, с которыми столкнулись тысячи семей, получавшие в 2013-2019 годах помощь от государства. Налоговая служба потребовала вернуть в казну деньги, что грозит многим разорением, ведь в некоторых случаях речь идет о десятках тысяч евро.

Парламентская комиссия назвала произошедшее "беспрецедентной несправедливостью", признала, что были нарушены основополагающие принципы верховенства закона. И виноваты в этом, среди прочих, члены правительства.

В связи с посыпавшееся критикой министры единогласно приняли решение уйти в отставку. Впрочем, они продолжат выполнять свои ключевые обязанности, поскольку ближайшие парламентские выборы должны состояться через два месяца. Однако судьбоносных решений в этот период министры принимать не смогут.

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