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15.01.2021 13:25
Рубрика: Власть

Правительство сократит число согласительных процедур в строительстве

Текст: Марина Трубилина
Одна из задач правительства на этот год в сфере строительства - сокращение согласительных процедур. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Гайдаровском форуме.

Если строительный цикл, занимающий обычно 3-4 года, сокращается на год, оборот капитала становится на 25-30% быстрее, пояснил Хуснуллин. Застройщикам надо занимать меньше денег у банков.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
О чем рассказали участники Гайдаровского форума

В прошлом году шла активная работа по регуляторной гильотине, устранению "узких" мест в строительстве, в основном, в сфере законодательства. Было инициировано 70 поправок в 15 федеральных законов, рассказал Хуснуллин. Задача сократить на год процесс от появления идеи до сдачи объекта примерно получается выполнить. "В транспортном строительстве мы точно на этот показатель вышли", - сказал вице-премьер.

Можно уверенно сказать, отметил Хуснуллин, что ввод жилья по итогам 2020 года будет не ниже, чем в 2019 году. Тогда было построено 82 млн кв.м. В апреле-мае ввод жилья упал на 15%, ипотека - на 18%, но позже объемы удалось наверстать. Если бы ввод жилья заметно снизился, отметил Хуснуллин, появилось бы много обманутых дольщиков, а несколько миллионов человек, занятых в строительной отрасли остались бы без работы.

Организаторами Гайдаровского форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Власть Работа власти Экономика Недвижимость Правительство Вице-премьеры Гайдаровский форум

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