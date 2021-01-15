Премьер Италии поставит вопрос о доверии правительству на следующей неделе

Глава итальянского кабмина Джузеппе Конте выступит в верхней и нижней палате итальянского парламента 18 и 19 января, чтобы разъяснить непростую политическую ситуацию, сложившуюся на фоне отставки двух министров от партии "Живая Италия", возглавляемой экс-премьером Маттео Ренци.

Официальным поводом для их неожиданного ухода стали разногласия вокруг плана восстановления Recovery Fund, финансируемого из бюджета Евросоюза.

После отставки министра сельского хозяйства Италии и министра по вопросам равных возможностей, состоящих в партии "Живая Италия", Ренци и его соратники объявили о переходе в оппозицию. Без поддержки этой политической силы действующее правительство рискует лишиться парламентского большинства и получить вотум недоверия.

Однако, как полагают местные обозреватели, в случае если этот сценарий реализуется, в игру вступит президент Италии Серджо Маттарелла, который "заморозит" должность премьера. А это означает, что Конте сможет продолжить свою работу.