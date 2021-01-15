Исследование - звон в ушах указывает на проблемы с нервной системой

Частый звон в ушах может указывать на проблемы со здоровьем. По мнению ученых, он свидетельствует о нехватке в организме витамина, отвечающего за нормальную работу нервной системы и не только.

По данным американских специалистов, это водорастворимый витамин В12 или кобаламин, который, в том числе, помогает вырабатывать эритроциты, ДНК и миелин - защитную оболочку вокруг нервов.

Когда В12 в дефиците, может начаться тиннитус или звон в ушах, что нередко сопровождается покалыванием и онемением в руках и ногах, мышечной слабостью и даже потерей рефлексов.

Люди с тиннитусом слышат гул, шипение, свист, звон, в некоторых случаях - стрекотание кузнечиков. Лекарства от этого состояния еще не придумали. Как правило, таким пациентам назначаются медикаментозная и физиотерапия, рефлексотерапия, слухопротезирование.