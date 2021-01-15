Экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова стала послом РФ в Болгарии

Бывшая глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова стала послом России в Болгарии. Такой указ подписал Владимир Путин. Президент РФ также освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.

Митрофанова руководила Россотрудничеством с 2017 по 2020 годы. В июне прошлого года она вернулась на пост посла по особым поручениям МИД, где работала до прихода в Россотрудничество.

Новый посол России в Болгарии приступит к работе уже в феврале. Об этом она сама рассказала РИА Новости. "Болгария - прекрасная, интересная страна. Я многих там знаю, с удовольствием принимаю это назначение", - заявила Митрофанова.