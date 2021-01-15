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15.01.2021 11:14
Рубрика: Русское оружие

Машина разминирования "Листва" поступила в дивизию РВСН в Тверской области

Текст: Юрий Гаврилов

В дислоцированную в Бологовском районе Тверской области дивизию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступила машина дистанционного разминирования "Листва". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В ведомстве проинформировали, что эта техника, специально созданная в интересах РВСН, предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты. Разминирование устройств с такими компонентами проводится с помощью электромагнитного излучения. При этом аппаратура "Листы" выводит минно-взрывные устройства из строя, блокирует электронные компоненты их взрывателей или провоцирует их подрыв.

"Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии. Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 метров", - отметили в Минобороны РФ.

Известно, что в Бологовском районе Тверской области дислоцируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия РВСН. Соединение перевооружают на мобильный ракетный комплекс "Ярс". Эти системы осуществляют боевое патрулирование по специальным маршрутам, и в ходе него очень важно обезопасить комплексы от диверсантов и не допустить подрыва машин на заранее заложенных по маршруту их следования минах. Для решения такой задачи как раз создана машина дистанционного разминирования "Листва".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Она относится к технике, работающей на новых физических принципах. Мины и фугасы электроника этой машины способна обнаружить на приличной дистанции в секторе 30 градусов. Иными словами, у диверсантов теперь не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, ведь умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.

В Минобороны отметили, что "Листа" уже доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с участием Новосибирского, Тагильского и Тейковского ракетных соединений. Эти дивизии как раз вооружены мобильными "Ярсами".

В ведомстве добавили, что сейчас расчеты машин дистанционного разминирования Тагильского ракетного соединения оснащают новейшими комплектами разминирования. Эти костюмы обладают улучшенными защитными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, так как при их создании использовались особо прочные материалы.

В регионах Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Центральная Россия Правительство Минобороны Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ЦФО Тверская область

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