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15.01.2021 16:01
Рубрика: Экономика

Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Риелторы подсчитали, сколько сейчас стоят самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы - в прошлом году цены на жилье выросли, поэтому и наименьшие ценники тоже изменились. Так, самые доступные варианты в старых границах столицы теперь обойдутся в 6-7 млн рублей.

Фото: iStock
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За эти деньги предлагают чаще всего маленькие квартиры площадью 24-32 кв.м. в панельных пятиэтажках в спальных районах около МКАДа. До метро от этого жилья нередко нужно добираться на транспорте или идти пешком 15-20 минут, а то и больше. Самые доступные квартиры часто занимают первые и последние этажи, не имеют балконов и лоджий.

За 8 млн рублей уже можно купить "однушку" размером 35-38 "квадратов" - это тоже будет спальный район на окраине, но метро вполне может оказаться под боком. "Обычно это довольно старый жилой фонд, но в интересной локации. Например, за 8 млн рублей можно купить квартиру в Бабушкинском районе, в Кузьминках, на Рязанском проспекте, в Текстильщиках, Чертаново", - говорят в компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости".

Разумеется, с повышением ценника растут и характеристики объектов - в диапазоне 8,5-15 млн рублей можно найти довольно просторные квартиры в недавно построенных домах, но вряд ли это будет центр города. Риелторы отмечают, что с февраля прошлого года цены на "вторичку" в Москве выросли на 30-40% в зависимости от локации.

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