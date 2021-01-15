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15.01.2021 11:26
Рубрика: Общество

Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году

Текст: Александр Мелешенко

Главная выставка страны в прошлом году из-за пандемии перевела многие активности в онлайн-формат, а также создала новые программы в дистанционном формате. К концу 2020 года их посмотрели более 18 миллионов раз. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Дистанционный формат работы дал всем желающим возможность знакомиться со знаменитыми павильонами и участвовать в культурно-познавательных проектах ВДНХ, - цитирует ее официальный портал столичной мэрии. - Большой популярностью пользовались онлайн-лекции и мастер-классы образовательного комплекса "Техноград", центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". И конечно, в 2020 году продолжилось благоустройство территории, а также научная реставрация архитектурных памятников выставки".

Большая познавательная онлайн-программа ВДНХ стартовала еще 31 марта прошлого года и продолжается до сих пор. Дети и взрослые могут стать гостями дистанционных лекций, мастер-классов, спектаклей, экскурсий и других мероприятий. Проходят они как на сайте выставки в разделе "ВДНХ онлайн", так и на страницах выставки в соцсетях.

Также посетителям сайта ВДНХ доступны онлайн-путеводители, обзорные и тематические туры, прогулочные маршруты и многое другое. Получить максимум информации о выставке, ее павильонах и площадках можно онлайн.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Итоги 2020 года

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