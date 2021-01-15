Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году

Главная выставка страны в прошлом году из-за пандемии перевела многие активности в онлайн-формат, а также создала новые программы в дистанционном формате. К концу 2020 года их посмотрели более 18 миллионов раз. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Дистанционный формат работы дал всем желающим возможность знакомиться со знаменитыми павильонами и участвовать в культурно-познавательных проектах ВДНХ, - цитирует ее официальный портал столичной мэрии. - Большой популярностью пользовались онлайн-лекции и мастер-классы образовательного комплекса "Техноград", центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". И конечно, в 2020 году продолжилось благоустройство территории, а также научная реставрация архитектурных памятников выставки".

Большая познавательная онлайн-программа ВДНХ стартовала еще 31 марта прошлого года и продолжается до сих пор. Дети и взрослые могут стать гостями дистанционных лекций, мастер-классов, спектаклей, экскурсий и других мероприятий. Проходят они как на сайте выставки в разделе "ВДНХ онлайн", так и на страницах выставки в соцсетях.

Также посетителям сайта ВДНХ доступны онлайн-путеводители, обзорные и тематические туры, прогулочные маршруты и многое другое. Получить максимум информации о выставке, ее павильонах и площадках можно онлайн.