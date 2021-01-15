Собянин: 1 млн кв. метров жилья по программе реновации построен в Москве

Первый миллион квадратов жилья по программе реновации построен в столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, осмотрев в новостройку на северо-востоке города в проезде Дежнева в районе Южное Медведково.

Это 14-этажный дом с одним подземным этажом, двухподъездный, монолитный. В нем 128 квартир: 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Две квартиры предназначены для маломобильных жильцов. В каждом подъезде по два лифта - пассажирский и грузовой. На лифте можно спуститься и в подземный паркинг на 50 машиномест.

Для обеспечения безопасности в доме установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Территория рядом уже благоустроена. В новый дом переезжают 147 жителей соседнего дома - д. 6, корп. 1. На сегодняшний день согласие на переезд дали 49 семей.

Глава города поделился впечатлениями по ходу выполнения программы в этой части Москвы: "Южное Медведково - район, в котором мало домов на переселение, около десятка, наверное. И по всем стартовые площадки подобраны. Все, кто вошли в программу, я думаю, в течение пяти лет переедут. Все дома в проектировании, в стройке находятся. Три дома уже построены. В Южном Медведкове программа закончится быстро и, я надеюсь, качественно. В целом по городу, должен сказать, что первый 1 млн кв. м по программе реновации построен. Первая такая победа. Главная победа у нас - общая градостроительная документация по всей программе реновации теперь уже есть, и дальше будем просто выходить строить и строить". В новые квартиры в Южном Медведкове должны переехать более 2 тысяч жителей. Вместе со строительством новых домов в районе строятся детская поликлиника и детсад, а на перспективу запланированы еще школа и детский сад. Напомним, переселение жителей в Южном Медведкове началось в июне 2018 года с двух домов-новостроек по адресам проезд Дежнева, д. 26 и ул. Полярная, д. 1, корп. 2. В октябре 2020 года было завершено строительство дома по адресу проезд Дежнева, д. 8. Переселение жителей стартовало 25 декабря.

Мэр напомнил, что городские власти не снижают темпы строительства по программе реновации, несмотря на пандемию.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 223 домов в 76 домов-новостроек. Всего переселяется 33,7 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 23,2 тысячи человек.