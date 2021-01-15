В ближайшие часы в Москве начнется новый снегопад

Не успели Москву очистить от последствий прошедшего в четверг снегопада, как новая сильная метель приближается к столице. Выпадет до 7 см снега. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 м/с, температура воздуха опустится до минус 15-19 градусов, а прирост снега составит до 7 см. Максимальная интенсивность снегопада придется на утро и день субботы.

После выпадения первых осадков коммунальщики начнут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ несколько раз повторят в течение дня.

Водителей попросили неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.