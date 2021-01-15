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15.01.2021 11:11
Рубрика: Экономика

В декабре оборот торговли и услуг Москвы вырос на 15 процентов

Текст: Ирина Огилько

Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, декабрь 2020 года стал успешным месяцем для столичной торговли и сферы услуг. Общий оборот торговли и услуг за последний месяц года составил 1,246 трлн рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как отметил Ефимов, декабрь - традиционный период для оживления торговли: люди покупают товары перед новым годом. "В этом году покупательская активность была выше, чем годом ранее, - сказал Ефимов.- Так, оборот торговли увеличится на 11,3 процента по сравнению с декабрем 2019, а сфера услуг, в том числе услуг населению, финансовых, страховых услуг, услуг связи на 18,2%.

По словам Ефимова, лидером стала сфера торговли непродовольственными товарами, которая выросла на 26,2 процента.

Тенденция к росту торгового оборота продолжается и в новом году. Среднесуточный оборот предприятий розничной торговли за неделю 4-10 января 2021 года вырос на 10,5% к аналогичной неделе прошлого года. Причем произошло это за счет оборота онлайн-торговли, посещение торговых центров, напротив, снизилось.

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