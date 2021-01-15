В Москве пересчитают уток

В воскресенье, 17 января, на природных территориях специалисты ГПБУ "Мосприрода" проведут зимний учет водоплавающих птиц "Утиная перепись". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба, подсчет пройдет в рамках Всероссийской акции "Серая шейка - 2021". Уток пересчитают либо на месте на незамерзающих участках водоемов, либо, если птиц будет много, уже по фотографиям, которые сделают на водоеме.

"Основная цель мероприятия - узнать, какие виды птиц зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания", - рассказали в пресс-службе. При этом отметив, что организованного выхода на природные территории не будет.

Отметим, что считать водоплавающих будут и в Подмосковье. Как рассказала координатор акции по Московской области, член центрального совета Союза охраны птиц России Мария Шведко, все собранные данные поступят в единый общероссийский реестр.

Жители столичного региона могут принять участие в акции. Для этого нужно отправиться на водоем, найти на нем уток, отметить координаты водоема, название, а также указать свое ФИО и контактный телефон, и все эти данные отправить на сайт Союза охраны птиц России. "Если вы не можете пересчитать уток, поскольку они перемещаются, сделайте обширную фотографию и пришлите нам. В акции могут принять участие и школьники", - рассказала Шведко.

Напомним, что подкармливать уток можно начать при температуре от -15 градусов. При этих условиях берега полностью замерзают, и у птиц нет доступа к пище.

Для кормления лучше использовать зерновую смесь - ячмень, овес и кукурузу. Также можно давать отварные овощи, к примеру, картофель, морковь и свеклу. Кроме того, важная минеральная подкормка - скорлупа от яиц. При этом хлеб лучше покупать зерновой - птицы его лучше усваивают.