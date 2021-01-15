Новости

Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 18:42
"Спутник V" зарегистрирован в Парагвае 18:39
В РФ пройдет онлайн-фестиваль смелых детских книг Фландрии и Нидерландов 18:31
Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины 18:23
Мишустин назначил директоров двух департаментов правительства 18:22
Гаркалин: Грачевский был одним из "последних могикан" 18:16
Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского 18:02
В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке" 18:01
В столичном регионе температура приблизится к минус 30 17:41
Сколько лесов рождается в Беларуси за год 17:40
Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса 17:22
Режиссер "Последнего богатыря" приступил к съемкам нового фильма 17:17
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино 17:10
СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена 17:07
Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка 17:07
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями 16:48
Продюсер "Аватара 2" опубликовал новые материалы по фильму 16:40
Осужденный за убийство историк Соколов подал в суд на своего оппонента 16:35
В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 18:01
Рубрика: Происшествия

В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке"

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы ребенок погиб во время катания на "ватрушке", сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Фото: sun9-53.userapi.com
В Карелии нашли тело утонувшего в реке шестилетнего мальчика

Трагедия произошла на глазах очевидцев. Мальчик сильно ударился головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали "скорую помощь", прибывшие врачи констатировали смерть.

На место происшествия выехали следователи. Изучаются все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее "РГ" сообщала, что тяжелые травмы при катании на "ватрушках" дети получают в основном на "диких", необорудованных горках.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни