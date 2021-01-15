В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке"

На северо-западе Москвы ребенок погиб во время катания на "ватрушке", сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Трагедия произошла на глазах очевидцев. Мальчик сильно ударился головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали "скорую помощь", прибывшие врачи констатировали смерть.

На место происшествия выехали следователи. Изучаются все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее "РГ" сообщала, что тяжелые травмы при катании на "ватрушках" дети получают в основном на "диких", необорудованных горках.