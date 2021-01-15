В Москве у переболевших коронавирусом школьников попросят справку

Столичные школьники, которые переболели коронавирусом или были в контакте с зараженным, должны будут предоставить справку о состоянии здоровья. Об этом агентству "Москва" рассказали в пресс-службе городского департамента образования.

Остальные ребята могут приступить к занятиям в очном режиме, если у них нет признаков ОРВИ. Как уже сообщалось, с 18 января в столице все школьники с 1 по 11 класс возвращаются на уроки после каникул.

Ранее власти города отмечали, что вернуться к занятиям в обычном формате позволила эпидемиологическая обстановка. В частности, в среде школьников уровень заболеваемости коронавирусом снизился вдвое.