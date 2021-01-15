В Москве вымогатели обстреляли ребенка

На юге столицы вымогатели обстреляли 10-летнего мальчика из пистолета, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское ГУ МВД.

Злоумышленники встретили мальчика в Чечерском проезде около 17:20 и стали требовать деньги. Ребенок отказался, и тогда один из вымогателей, тоже подросток, открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Потерпевший не пострадал, так как пули не пробили плотную зимнюю одежду.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Началась проверка, устанавливаются все обстоятельства конфликта.