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15.01.2021 11:42
Рубрика: Происшествия

В Москву поставили 10 млн использованных медицинских перчаток

Текст: Иван Егоров
Партию опасных одноразовых перчаток обнаружили прокуроры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-служб прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, проверка установила, что между коммерческой организацией и зарубежной компанией был заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты - одноразовые виниловые перчатки для последующей их продажи на территории России. Согласно таможенным декларациям, одноразовые перчатки были поставлены в количестве более 9,9 млн штук для их дальнейшей реализации.

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"В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", - отметила официальный представитель столичного надзорного ведомства. В прокуратуре также напомнили, что в настоящее время на территории России введены ограничительные меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем, предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования.

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