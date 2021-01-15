В столичном регионе температура приблизится к минус 30

Температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни приблизится к отметке минус 30. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

Самым холодным периодом с начала зимы станет ночь на 18 января, прогнозируют метеорологи. В Москве столбики термометров покажут минус 23-25, а в Подмосковье ждут 28-градусный мороз. При этом и днем в понедельник в столичном регионе будет в лучшем случае минус 15.

Среднесуточная температура ниже нормы на 8-9 градусов, отмечает эксперт. Потепление должно начаться со вторника, 19 января.