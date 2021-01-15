Власти Москвы готовы приобрести любые зарегистрированные вакцины

Столичная мэрия готова наладить поставки любых вакцин от коронавируса, которые будут зарегистрированы в РФ. Об этом "Интерфаксу" заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Как только другие российские вакцины будут поставлены в Москву, мы сразу предоставим их во все пункты вакцинации", - сказала вице-мэр. При этом Анастасия Ракова добавила, что то же самое относится и к вакцинам зарубежных производителей.

Ранее медцентр в Сколково заявил, что прервал переговоры о поставках вакцины Pfizer, поскольку она не прошла официальную регистрацию в РФ.