На Камчатке военнослужащий осужден за кражу восьми млн рублей

Камчатский военнослужащий предстал перед судом по обвинению в дезертирстве и хищении восьми миллионов рублей.

Деньги он украл, работая в финансовой службе воинской части. Кроме того, присвоил еще более одного миллиона государственных средств.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на 35 гарнизонный военный суд, после капитан дезертировал. Он не явился в срок на службу в воинскую часть на Камчатке. Вместо этого уехал в другую страну, где использовал поддельные документы.

Суд признал его виновным и назначил восемь лет исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания. С него в пользу минобороны РФ взысканы десять миллионов рублей.