Представителей командования ТОФ привили от коронавируса

На Тихоокеанском флоте продолжается вакцинация от COVID-19. Как сообщает отдел информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ, сегодня прививки вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V") сделали еще 90 военнослужащим Приморской флотилии разнородных сил.

Препарат получили медработники, которые работают с больными коронавирусом, военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве, и представители командования ТОФ.

Всего к настоящему моменту вакцинировано более двух тысяч тихоокеанцев, в том числе на Камчатке и на отдаленных постах в островной зоне.

Отмечается, что в ближайшее время планируется приступить к вакцинации членов семей военных.