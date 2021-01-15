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15.01.2021 07:29
Рубрика: Общество

Представителей командования ТОФ привили от коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

На Тихоокеанском флоте продолжается вакцинация от COVID-19. Как сообщает отдел информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ, сегодня прививки вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V") сделали еще 90 военнослужащим Приморской флотилии разнородных сил.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Препарат получили медработники, которые работают с больными коронавирусом, военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве, и представители командования ТОФ.

Всего к настоящему моменту вакцинировано более двух тысяч тихоокеанцев, в том числе на Камчатке и на отдаленных постах в островной зоне.

Отмечается, что в ближайшее время планируется приступить к вакцинации членов семей военных.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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