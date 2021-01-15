В Якутии ослабили ограничения, связанные с COVID-19

В Якутии ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией продлены до 15 февраля, но при этом сделаны послабления.

В соответствии с указом главы республики Айсена Николаева, можно проводить официальные спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план, но без зрителей. Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, условия их проведения необходимо согласовывать с региональным управлением Роспотребнадзора и оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Разрешается также деятельность домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий в части репертуарных показов спектаклей и концертных программ при половинной загрузке зрительного зала. В домах культуры можно проводить групповые занятия с числом участников не более 15 человек, без проведения дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ с участием посетителей.

Также разрешена деятельность бань и саун при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Все другие введенные ранее меры ограничительного характера продлеваются до 15 февраля 2021 года, в том числе и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, лицам, прибывающим в Якутию из Великобритании и Северной Ирландии, предписано соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ.