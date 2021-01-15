В Приморье поступит 90 тысяч доз вакцины от СOVID-19

До конца февраля в Приморье поступит около 90 тысяч доз вакцины от коронавируса, рассчитанных на 45 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, в Приморье ждут преимущественно вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V).

- Фасовка каждого флакона рассчитана на пять человек. Поэтому при вакцинации населения будут формироваться и приглашаться группы, кратные пяти, - отметила Анастасия Худченко.

В субъекте также ждут в объеме 800 доз вакцину "ЭпиВакКорона". Для массовой вакцинации приморцев в крае развернуто 11 пунктов в разных населенных пунктах. Гражданам предлагают записаться в медучреждения на лист ожидания вакцинации. В приоритетном порядке приглашаются люди старше 55 лет или с хроническими заболеваниями.

С 18 января будет доступна возможность записаться на вакцинацию через портал Госуслуги.