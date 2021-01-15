В Улан-Удэ откроют виртуальный концертный зал

Увидеть лучшие концерты российских и зарубежных музыкантов смогут жители Улан-Удэ не выезжая из города. Это стало возможным благодаря появлению нового виртуального концертного зала в Национальной библиотеке Бурятии.

- Совершенно бесплатно жители смогут насладиться классической, камерной, джазовой и органной музыкой, а также увидят лучшие спектакли в исполнении мировых знаменитостей, - рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

Зал оборудовали на средства нацпроекта "Культура". Стоимость проекта составила миллион рублей.

Первый концерт в новом зале пройдет 18 января. Для зрителей выступит пианист Дмитрий Маслеев. Сам исполнитель сыграет в Бурятском театре оперы и балета, а трансляцию будут вести одновременно на два экрана: в Национальную библиотеку и в аналогичный концертный зал в городе Кяхта.

Для безопасности зрителей будет действовать масочный режим. А залы будут заполнены только на 30 процентов.