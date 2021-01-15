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15.01.2021 07:40
Рубрика: Общество

Вакцинированным от COVID-19 сахалинцам выдадут специальные бейджи

Текст: Дина Непомнящая

Жителям Сахалинской области, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, со следующей недели начнут выдавать специальные бейджи, которые дают право не носить медицинские маски в общественных местах.

Напомним, сейчас на Сахалине начинается вакцинация от COVID-19. В регион ежемесячно будут поступать партии препарата "Спутник V". В первой - более девяти тысячи доз, в следующих - около 20 тысяч. Всем, кто пройдет вакцинацию, выдадут документ, подтверждающий наличие прививки.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
На Сахалине привитые от COVID-19 смогут не носить маски

"Мы хотим пойти по пути послабления ограничительных мероприятий. Поэтому планируем, что уже со следующей недели начнем выдавать специальные сертификаты, если хотите паспорта, если хотите, бейджи, которые будут доказывать факт прививки. Сейчас идет брендирование этого знака, чтобы не было подделок", - сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук.

Он рассказал, что бейдж будет защищен специальной голограммой с печатью поликлиники, где проводилась вакцинация, также на нем укажут фамилию и имя владельца, дату выдачи и QR-код с информацией о вакцинировании. Подделать этот документ очень сложно.

Отмечается также, что, если в организации будет полностью привит весь коллектив, ее объявят "зелёной зоной" и ограничительные меры для нее будут значительно ослаблены.

"Наша задача - создать так называемые "зелёные зоны" в отдельно взятых организациях - в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован", - написал в своем Instagram губернатор региона Валерий Лимаренко.

Он отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы постепенно такой зоной стала вся территория области.

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