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15.01.2021 17:14
Рубрика: Власть

Мэром Уфы избран Сергей Греков

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Депутаты горсовета Уфы единогласно проголосовали за назначение на пост главы администрации города бизнесмена Сергея Грекова.

Фото: Светлана Павлова / ТАСС
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Первоначально за эту должность боролись 11 кандидатов. 30 декабря 2020 года к участию в конкурсе, после проверки соответствующих документов, были допущены пять человек. Конкурсная комиссия, выслушав всех кандидатов, оставила троих, которые и были представлены городскому Совету к назначению. Это Артур Гафаров, Сергей Греков и Алексей Слепнев.

Сегодня вечером на внеочередном заседании Совета города они представили депутатам свои программы социально-экономического развития Уфы. В итоге все 32 депутата единогласно проголосовали за Сергея Грекова.

Напомним, Сергей Греков занял пост врио мэра Уфы в декабре 2020 года. Предыдущий мэр Уфы Ульфат Мустафин, руководивший городом с 2018 года, умер 29 октября 2020 года из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

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