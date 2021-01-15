Мэром Уфы избран Сергей Греков

Депутаты горсовета Уфы единогласно проголосовали за назначение на пост главы администрации города бизнесмена Сергея Грекова.

Первоначально за эту должность боролись 11 кандидатов. 30 декабря 2020 года к участию в конкурсе, после проверки соответствующих документов, были допущены пять человек. Конкурсная комиссия, выслушав всех кандидатов, оставила троих, которые и были представлены городскому Совету к назначению. Это Артур Гафаров, Сергей Греков и Алексей Слепнев.

Сегодня вечером на внеочередном заседании Совета города они представили депутатам свои программы социально-экономического развития Уфы. В итоге все 32 депутата единогласно проголосовали за Сергея Грекова.

Напомним, Сергей Греков занял пост врио мэра Уфы в декабре 2020 года. Предыдущий мэр Уфы Ульфат Мустафин, руководивший городом с 2018 года, умер 29 октября 2020 года из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.