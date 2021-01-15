В Чебоксарах родители посадили за руль ребенка

В столице Чувашии родители усадили за руль автомобиля ребенка, на вид которому не более двух лет. Малыш, находясь на коленях у отца, задорно крутил рулем. Машина при этом двигалась по одной из оживленных городских дорог.

Видео инцидента было опубликовано в местных сообществах соцсетей. Записала его, как выяснилось, также находившаяся в салоне авто мама ребенка, она выложила ролик на своей странице в Instagram. Запись обнаружили и сотрудники Госавтоинспекции.

- По видео установили, что это Московский проспект города Чебоксары. Северо-западный район, где оживленное движение. Вычислили машину по камерам системы "Безопасный город". Посмотрели камеры на этом участке и установили автомобиль и его водителя, - цитирует РИА Новости сообщение представителя УГИБДД по Чувашии.

Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за то, что ребенок находился на водительском сидении, а также впереди без специального удерживающего устройства. По статье о "нарушении требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения" ему назначено наказание в виде трех тысяч рублей штрафа.