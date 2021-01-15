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15.01.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

В Саратове прокурора повторно задержали по делу о коррупции

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове прокурора Кировского района Андрея Пригарова задержали по делу о получении взяток на 15 миллионов рублей. Ранее по другому уголовному делу, также о взятках на 18 миллионов рублей, его освободил из-под домашнего ареста областной суд.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Морозова, в четверг вечером после заседания областного суда его подзащитному вручили повестку в отдел СК по Ленинскому району, он туда прибыл и ночью был задержан. По словам адвоката в пятницу следствие намеревается обратиться в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Накануне новогодних праздников Андрей Пригаров был задержан по подозрению в получении другой взятки более чем в 18 миллионов рублей. Эти средства, как считают его бывшие коллеги, были выплачены с декабря 2017 по декабрь 2020 года сотруднику надзорного ведомства руководителем коммерческой организации, занимающейся оказанием ритуальных услуг.

Как информировало СК, основанием для уголовного дела стали материалы проверки УФСБ и областной прокуратуры.

- Прокуратура Саратовской области ведёт бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями коррупции, в том числе и в собственных рядах. Надзорное ведомство неукоснительно исполняет требования Генерального прокурора РФ к служебному поведению работников, проводя соответствующие проверки, - прокомментировали уголовное дело в пресс-службе облпрокуратуры.

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В свою очередь адвокат прокурорского работника Андрей Морозов заявил, что его подзащитный считает себя не виновным, уголовное дело незаконным и намерен добиваться отмены решения о его возбуждении в суде.

Волжский районный суд Саратова 31 января отказался заключать прокурора под стражу, как этого добивались следствие и областная прокуратура, и определил его под домашний арест.

После новогодних каникул в отношении Андрея Пригарова было возбуждено второе уголовное дело. Как сообщило областное управление СК, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов обвиняется в получении взяток от директора строительной организации на 15 миллионов рублей. По данным правоохранителей эти деньги были выплачены прокурору за пять лет, начиная с 2015 года за содействие в получении застройщиком разрешительной документации по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов. Кроме того "прокурорская крыша" якобы избавляла данную фирму от проверок контролирующих органов.

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Между тем, в четверг Саратовский областной суд отказал прокурору города в заключении Андрея Пригарова под стражу и освободил его из под домашнего ареста. Как сообщила пресс-службы облсуда, следствие ссылается на показания директора муниципального предприятия "Ритуал" Михаила Шулекина, который передавал деньги прокурору через посредника. В тоже время показания самого посредника в материалах дела отсутствуют. Суд посчитал, что слов одного свидетеля для подтверждения причастности Андрея Пригарова к преступлению недостаточно.

Ранее Андрей Пригаров считался одним из наиболее опытных сотрудников прокуратуры в регионе. Более 10 лет он проработал на должности сначала заместителя прокурора, а затем первого заместителя прокурора Саратова. Однако в феврале 2018 года был понижен в должности до районного прокурора.

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