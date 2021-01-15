Над Иркутской областью пролетел и распался яркий метеор

Специалисты ищут очевидцев падения метеора, которой случилось над Иркутской областью утром 15 января. Событие могли видеть жители Иркутска, Ангарска и Листвянки.

Как сообщает пресс-служба Иркутского планетария, оно может иметь ценность для науки. Болид летел под большим углом, потому был очень ярким. Но и распался при этом довольно быстро.

- Мы призываем всех, кто стал очевидцем, заполнить форму отчета о наблюдениях на сайте Международной метеорной организации. Особенную ценность имеют фото и видеозаписи явления, они вместе со свидетельствами очевидцев помогут рассчитать траекторию тела и высоту, на которой оно разрушилось, - заявил директор Иркутского планетария Павел Никифоров.