Транснефть - Западная Сибирь успешно выполнила программу техперевооружения, реконструкции и капремонта

Цель - поддержание высокой производственной и экологической безопасности трубопроводной инфраструктуры, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти нефтепродуктов.
В минувшем году проведена реконструкция участков магистральных нефтепроводов (МН) Игольско-Таловое - Парабель, Александровское-Анжеро-Судженск, Омск - Иркутск, Омск - Павлодар, Красноярск - Иркутск, участков магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Омск - Сокур и МНПП Уфа - Омск. Были заменены участки основных и резервных ниток подводных переходов МН через реки Обь, Пасол, Нартинская и Бровка. Всего в течение 2020 года в зоне ответственности предприятия были введены в эксплуатацию магистральные трубопроводы общей протяженностью порядка 80 км.
В рамках модернизации нефтепродуктопроводной инфраструктуры введены в эксплуатацию 9 резервуаров для хранения нефтепродуктов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск" Омского РНУ и ЛПДС "Сокур" Новосибирского РНУ. Также на ЛПДС "Сокур" завершилось строительство административно-бытового комплекса с контрольно-пропускным пунктом, испытательной лаборатории и пожарного депо, автоматизированной станции тактового налива нефтепродуктов. На нефтеперекачивающей станции "Парабель" Томского РНУ завершена реконструкция резервуара вертикального стального, объект введен в эксплуатацию.
В 2020 году АО "Транснефть - Западная Сибирь" внедрило Единую систему диспетчерского управления (ЕСДУ). Управление всеми объектами магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общества переведено в территориальный диспетчерский пункт в г. Омске. На сегодняшний день отсюда ведется централизованное управление МН и МНПП общей протяженностью более чем 5,6 тыс. км.
В целях повышения энергоэффективности производственных объектов на ЛПДС "Москаленки" Омского РНУ была построена новая блочная котельная, в центральном тепловом пункте котельной НПС "Каштан" Новосибирского РНУ установлено новое энергосберегающее теплообменное оборудование.
Для поддержания высокого уровня контроля за работой трубопроводов, а также оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации было проведено техперевооружение систем линейной телемеханики МН и МНПП. В 2020 году выполнена замена 95 контролируемых пунктов на линейной части МН в зоне ответственности Ишимского, Омского, Новосибирского и Красноярского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Выполнено техперевооружение систем электрохимзащиты.
Также в течение минувшего года в соответствии с программой ТПР и КР проводились работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту механо-технологического, энергетического, метрологического оборудования, инженерно-технических средств охраны и автоматизированных систем управления технологическим процессом.
Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"