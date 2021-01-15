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15.01.2021 12:32

Транснефть - Западная Сибирь успешно выполнила программу техперевооружения, реконструкции и капремонта

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) производственных объектов в 2020 году. Все работы на объектах были завершены в полном объеме и в плановые сроки. Общий объем финансирования, направленного на реализацию мероприятий в рамках программы, в минувшем году составил 17,5 млрд рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Цель - поддержание высокой производственной и экологической безопасности трубопроводной инфраструктуры, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти нефтепродуктов.

В минувшем году проведена реконструкция участков магистральных нефтепроводов (МН) Игольско-Таловое - Парабель, Александровское-Анжеро-Судженск, Омск - Иркутск, Омск - Павлодар, Красноярск - Иркутск, участков магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Омск - Сокур и МНПП Уфа - Омск. Были заменены участки основных и резервных ниток подводных переходов МН через реки Обь, Пасол, Нартинская и Бровка. Всего в течение 2020 года в зоне ответственности предприятия были введены в эксплуатацию магистральные трубопроводы общей протяженностью порядка 80 км.

В рамках модернизации нефтепродуктопроводной инфраструктуры введены в эксплуатацию 9 резервуаров для хранения нефтепродуктов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск" Омского РНУ и ЛПДС "Сокур" Новосибирского РНУ. Также на ЛПДС "Сокур" завершилось строительство административно-бытового комплекса с контрольно-пропускным пунктом, испытательной лаборатории и пожарного депо, автоматизированной станции тактового налива нефтепродуктов. На нефтеперекачивающей станции "Парабель" Томского РНУ завершена реконструкция резервуара вертикального стального, объект введен в эксплуатацию.

В 2020 году АО "Транснефть - Западная Сибирь" внедрило Единую систему диспетчерского управления (ЕСДУ). Управление всеми объектами магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общества переведено в территориальный диспетчерский пункт в г. Омске. На сегодняшний день отсюда ведется централизованное управление МН и МНПП общей протяженностью более чем 5,6 тыс. км.

В целях повышения энергоэффективности производственных объектов на ЛПДС "Москаленки" Омского РНУ была построена новая блочная котельная, в центральном тепловом пункте котельной НПС "Каштан" Новосибирского РНУ установлено новое энергосберегающее теплообменное оборудование.

Для поддержания высокого уровня контроля за работой трубопроводов, а также оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации было проведено техперевооружение систем линейной телемеханики МН и МНПП. В 2020 году выполнена замена 95 контролируемых пунктов на линейной части МН в зоне ответственности Ишимского, Омского, Новосибирского и Красноярского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Выполнено техперевооружение систем электрохимзащиты.

Также в течение минувшего года в соответствии с программой ТПР и КР проводились работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту механо-технологического, энергетического, метрологического оборудования, инженерно-технических средств охраны и автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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