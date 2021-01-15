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15.01.2021 09:29
Рубрика: Происшествия

В Сибири при пожаре в захламленной квартире погибли два пенсионера

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи начали проверку по факту пожара в городе Бердск Новосибирской области, в результате которого погибли пожилые супруги 1941 и 1946 годов рождения.

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Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, мужчина был инвалидом, не имевшим возможности передвигаться самостоятельно. По предварительным сведениям, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки из-за перегрузки электроприборов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, о пожаре в шестиэтажном доме на улице Красная Сибирь в 04.40 по местному времени сообщил очевидец. Очаг открытого возгорания находился в сильно захламленной квартире на первом этаже, где и были обнаружены тела погибших.

При этом спасателям удалось эвакуировать из горящего дома двадцать человек, еще 12 жильцов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. Никто из них не пострадал. Площадь пожара составила около 55 квадратных метров. Локализовать горение удалось за три минуты, еще 25 минут потребовалось на полную ликвидацию огня.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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