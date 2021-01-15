В Томске из пыли сделали катализатор для очистки воды

Томские ученые разработали катализатор для нейтрализации вредных химических веществ, работающий под воздействием ультрафиолетового излучения.

- Сырьем для него служит мелкая фракция, образующаяся при дроблении ферросплавов, - пыль, - сообщает администрация Томской области.

Результаты исследований показали, что под воздействием ультрафиолетового излучения катализатор очищает водные растворы от различных растворимых органических загрязнителей, в том числе лекарств.

По данным ученых, новая технология имеет большие перспективы для утилизации медикаментов с истекшим сроком годности, а также для очистки сточных вод. Она отличается высокой эффективностью и рентабельностью.