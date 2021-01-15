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15.01.2021 17:20
Рубрика: Общество

Морозы привели на улицы Петербурга диких лисиц

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербуржцев просят не кормить и не привлекать внимания диких животных, которые с наступлением холодов стали все чаще заходить в черту города. Чаще всего это лисы, и, как сообщает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, они не представляют опасности для человека.

Уральца покусала бешеная лиса

- Дикие животные не приходят просто так на территорию людей - чаще всего они находятся в поисках кормовой базы, - отмечает начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович. - Голодная лиса - здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна.

На территорию рядом с жилыми домами животных может привлечь запах пищи, бытовые отходы в свободном доступе или грызуны, становящиеся добычей. Например, лису регулярно встречают рядом со своими домами жители Колпино. Если зверей не трогать и не пугать, они не агрессивны. А вот человек может им причинить вред. При обнаружении диких животных в бедственном положении следует обратиться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы Петербурга 417-59-36.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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