Морозы привели на улицы Петербурга диких лисиц

Петербуржцев просят не кормить и не привлекать внимания диких животных, которые с наступлением холодов стали все чаще заходить в черту города. Чаще всего это лисы, и, как сообщает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, они не представляют опасности для человека.

- Дикие животные не приходят просто так на территорию людей - чаще всего они находятся в поисках кормовой базы, - отмечает начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович. - Голодная лиса - здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна.

На территорию рядом с жилыми домами животных может привлечь запах пищи, бытовые отходы в свободном доступе или грызуны, становящиеся добычей. Например, лису регулярно встречают рядом со своими домами жители Колпино. Если зверей не трогать и не пугать, они не агрессивны. А вот человек может им причинить вред. При обнаружении диких животных в бедственном положении следует обратиться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы Петербурга 417-59-36.