На Вологодчине мужчина украл водонапорную башню высотой девять метров

Новости

Сборная РФ по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ в Оберхофе 18:42
"Спутник V" зарегистрирован в Парагвае 18:39
В РФ пройдет онлайн-фестиваль смелых детских книг Фландрии и Нидерландов 18:31
Клиника в Сколково остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины 18:23
Мишустин назначил директоров двух департаментов правительства 18:22
Гаркалин: Грачевский был одним из "последних могикан" 18:16
Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского 18:02
В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке" 18:01
В столичном регионе температура приблизится к минус 30 17:41
Сколько лесов рождается в Беларуси за год 17:40
Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса 17:22
Режиссер "Последнего богатыря" приступил к съемкам нового фильма 17:17
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино 17:10
СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена 17:07
Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка 17:07
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями 16:48
Продюсер "Аватара 2" опубликовал новые материалы по фильму 16:40
Осужденный за убийство историк Соколов подал в суд на своего оппонента 16:35
В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 17:58
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине мужчина украл водонапорную башню высотой девять метров

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Междуреченском районе Вологодской области 54-летний мужчина украл водонапорную башню. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - "Кража", сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: Виктор Кинеловский/РИА Новости
В Польше похитили памятник маршалу Рокоссовскому

Сообщение в отдел полиции поступило от местных жителей. Они сообщили, что в деревне Святогорье пропала заброшенная водонапорная башня высотой девять метров.

Сотрудники полиции стали разбираться и нашли подозреваемого. Им оказался местный житель. Его доставили в отдел, где и взяли показания. Мужчина признался, что распилил башню и сдал в пункт приема металла. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни