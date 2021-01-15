На Вологодчине мужчина украл водонапорную башню высотой девять метров

В Междуреченском районе Вологодской области 54-летний мужчина украл водонапорную башню. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - "Кража", сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение в отдел полиции поступило от местных жителей. Они сообщили, что в деревне Святогорье пропала заброшенная водонапорная башня высотой девять метров.

Сотрудники полиции стали разбираться и нашли подозреваемого. Им оказался местный житель. Его доставили в отдел, где и взяли показания. Мужчина признался, что распилил башню и сдал в пункт приема металла. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.