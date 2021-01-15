В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции

Завтра, 16 января, научное экспедиционное судно "Академик Трешников" планирует прибыть на антарктическую станцию "Мирный". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную сводку об основных экспедиционных событиях и операциях российской антарктической экспедиции (РАЭ) с 7 по 14 января.

Судно, вышедшее из Петербурга 15 ноября 2020 года, 7 января прибыло в точку разгрузки, подготовленную гидрологами станции "Прогресс" в бухте Тала. Здесь с борта "Академика Трешникова" было выгружено около тысячи тонн грузов, в том числе продукты и комплектующие нового зимовочного комплекса для станции "Восток".

- На станцию "Прогресс" убыли 17 участников сезонного транспортного отряда, десять сотрудников зимовочного состава станции "Восток", семь сотрудников станции "Прогресс", - говорится в сообщении.

Процесс выгрузки завершился 11 января, после чего НЭС "Академик Трешников" взял курс на станцию "Мирный". Однако движение происходит в сложных ледовых условиях, поэтому расчетная длительность перехода - пять дней.

Напомним, основными задачами 66-й РАЭ являются материально-техническое снабжение антарктических станций, смена зимовочного состава экспедиции. Кроме того, запланировано выполнение восстановительных работ на станции "Мирный", пострадавшей от пожара летом прошлого года, и подготовительных работ на базе "Русская" для ее поэтапного перевода в состав зимовочных станций.