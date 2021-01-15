В Мурманске у причала опрокинулось рыболовное судно

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку по факту опрокидывания и частичного подтопления рыболовного судна "Бриз". Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- Судно находится у причала Мурманской судоверфи, - отметили в надзорных органах. - Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Траулер "Бриз" в 2018 году был списан и отбуксирован в Мурманск. Это произошло после того, как у него вышел из строя главный двигатель во время промысла в восточной части Баренцева моря. После буксировки судно предполагалось разделать на металлолом.

По другим данным, "Бриз" был арестован из-за долгов судовладельца

Причины происшествия пока неизвестны, их предстоит выяснить в ходе проверки.