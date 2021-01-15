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15.01.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

В Мурманске у причала опрокинулось рыболовное судно

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку по факту опрокидывания и частичного подтопления рыболовного судна "Бриз". Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
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- Судно находится у причала Мурманской судоверфи, - отметили в надзорных органах. - Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Траулер "Бриз" в 2018 году был списан и отбуксирован в Мурманск. Это произошло после того, как у него вышел из строя главный двигатель во время промысла в восточной части Баренцева моря. После буксировки судно предполагалось разделать на металлолом.

По другим данным, "Бриз" был арестован из-за долгов судовладельца

Причины происшествия пока неизвестны, их предстоит выяснить в ходе проверки.

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