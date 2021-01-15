В небе над Петербургом и Ленобластью заметили световые столбы

Редкое природное явление смогли наблюдать жители Петербурга и Ленинградской области. В морозные ночи в небе стали появляться световые столбы.

Узкие полоски света, направленные вверх, образуются из-за кристалликов льда в воздухе, от которых отражается свет уличных фонарей.

Световыми столбами не удивить жителей Мурманска или северных районов Архангельской области.

Но в Петербурге, где зимой далеко не всегда столбик термометра опускается ниже нуля, это явление наблюдается крайне редко.

Сейчас в Петербурге температура воздуха составляет минус 17 градусов, ночью опускается ниже минус 20. В отдельных районах Ленинградской области 25-градусные морозы.

Потепление в регионах Северо-Запада ожидается после 17 января.