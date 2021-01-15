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15.01.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

В Петербурге на "мосту глупости" двухсотый грузовик лишился кузова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на путепроводе на Софийской улице, который известен как "мост глупости" двухсотый грузовик лишился кузова. О "юбилее" сообщили активисты, которые с 2015 года отслеживают все ДТП на этом участке.

Фото: iStock
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Водитель малотоннажного грузовика проигнорировал многочисленные дорожные знаки и врезался в балку. К слову, 199-ю жертву "мост глупости" поймал 6 января.

Под Софийским путепроводом может проезжать транспорт высотой не более 2,7 метра. Соответственно, под мостом легко проезжают легковые автомобили, а также некоторые модели грузовиков. Несмотря на то, что габариты моста также обозначены в навигаторах, водители транспортных компаний смело едут по маршруту, полагая, что им повезет. Везет не всем. Грузовые автомобили либо застревают под мостом, либо, если следуют на большой скорости, при прохождении участка лишаются кузова и превращаются в кабриолеты.

Примечательно, что прямо перед опасным участком имеется разворот и если водитель подозревает, что машина не пройдет, у него есть возможность изменить маршрут.

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