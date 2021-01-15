В Воркуте через суд определили границу аэродрома

В Воркуте установлены границы аэродрома. Определять их пришлось через суд, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Приаэродромная территория должна быть определена у каждого аэровокзала. Там категорически запрещено жилое строительство, нельзя ставить контейнеры, которые приманивают птиц.

Кроме того, некоторые объекты аэровокзала могут быть размещены только на приаэродромной территории.

В Воркуте опасаться строительства новых жилых домов в зоне местного аэропорта не стоит. В городе наоборот, существует серьезная проблема, когда люди покидают обустроенные квартиры и переезжают на юг.

Тем не менее, наличие границ позволит сделать инфраструктуру аэропорта более безопасной для местных жителей.

Значение аэропорта для Воркуты огромно. До других населенных пунктов из этого города можно добраться только по железной дороге или по воздуху. Междугородних магистралей с твердым покрытием здесь нет.